Processo Karibu, ammessa costituzione parte civile di Comuni e associazioni

Nell'udienza preliminare il gup ha ammesso la costituzione in parte civile dei Comuni di Sezze, Terracina, Roccasecca di Volsci, Latina, Pontinia, Aprilia, Monte San Biagio e Fondi, del sindacato Uiltuck, di 19 lavoratori ed ex dipendenti della coop Karibu e del consorzio Aid, del Codacons, del ministero dell'Interno, attraverso l'Avvocatura dello Stato, del consorzio Agenzia inclusione dei diritti e del commissario liquidatore della Karibu . Il processo inizierà l'11 giugno.

Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero distratto fondi che erano stati erogati e destinati all'accoglienza dei migranti. Per questo motivo, il gip di Latina aveva disposto nei mesi scorsi anche un sequestro del valore di quasi due milioni di euro. In base a quanto ricostruito dalla Guardia di finanza, erano emerse, durante le indagini, disposizioni bancarie 'prive di congrua giustificazione causale e comunque per finalità diverse da quelle alle quali era preposta la Karibu

Processo Karibu Comuni Associazioni Lavoratori Migranti

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Amici, anticipazioni primo serale: gli eliminati, gli ospiti e tutti gli aggiornamenti sulla puntata di sabatoSabato 24 marzo su canale 5 prende il via il serale di Amici 23 condotto come sempre da Maria...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Nuovi guai per i familiari di Soumahoro: spuntano altri tre Comuni nel processoAnche i Comuni di Terracina, Sezze e Roccasecca hanno chiesto l'ammissione come parti civili nel processo a carico della cooperativa Karibu, che vede imputati la moglie, la suocera e i cognati del deputato Aboubakar Soumahoro

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Make-up: gli otto errori più comuni che aggiungono anni al visoUsare fondotinta troppo coprenti, non applicare il balsamo per le labbra con fattore di protezione, eccedere con la cipria. Questi sono solo alcuni degli errori più frequenti da evitare. Ecco i consigli di Saffron Hughes, make-up artist

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Essere un pet parent , gli errori più comuni dei proprietari di caniAbitudini scorrette, errori in buona fede, routine non salutari, ecco i consigli (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Urne aperte in Abruzzo alle 7, si vota fino alle 231,2 milioni gli aventi diritto in 305 comuni, poi via allo spoglio (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Morte Maradona, ecco la data del processo: sono otto gli accusati del reato di omicidioInizio il prossimo 4 giugno a San Isidoro, in Argentina: gli imputati sono tutti operatori sanitari

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »