Processo a Milano per l'omicidio di una donna incinta

È morta "a causa di una massiva emorragia acuta" provocata da " lesioni vascolari cervico-toraciche" inflitte con un'arma da taglio. Lo ha spiegato al processo in corso a Milano , nel quale è accusato dell'omicidio della sua fidanzata incinta al settimo mese Alessandro Impagnatiello, il medico legale Nicola Galante.

La 29enne, come è stato sottolineato davanti alla Corte di Assise, è stata uccisa con 37 coltellate e "la morte del feto è successiva a quella madre, determinata da una insufficienza vascolare provocata dall'emorragia materna". Sul corpo della donna, colpita dall'ex barman nella loro abitazione a Senago, nel Milanese, non vi erano "lesioni da difesa"." e "l'impressione" è che la vittima sia stata colpita "alle spalle". Lo hanno detto i dottori Nicola Galante e Andrea Gentilomo, due dei medici legali che hanno svolto l'autopsia sul cadavere dell'agente immobiliare campan

Omicidio Donna Incinta Processo Milano Lesioni Vascolari Coltellate

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Processo telematico, la “App” non funziona: a Milano il procuratore Viola ordina il ritorno alle…“App“, il software del ministero della Giustizia per il processo penale telematico chiesto dall’Europa, non funziona. E così a Milano, almeno per cinque giorni, si torna al cartaceo.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

“Non fissare verifiche e non consumare cibo a scuola durante il Ramadan”: polemiche per la…'Vi incoraggio a dimostrare sensibilità culturale e religiosa durante il Ramadan', scrive la dirigente ai colleghi

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Delmastro: “Io a 3 metri dallo sparo di Capodanno? Capanna ricorda male”“Non so, non ho letto l’interrogatorio e quindi non posso parlare”.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Alberto Genovese, i video dell'inchiesta in un docufilm sul chemsex? Il gup interviene e vieta la pubblicazionIl gup di Milano, davanti al quale si sta celebrando il secondo processo per presunte violenze...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

«Quelli come te sono i migliori da accoltellare». Tre studenti 17enni a processo per minacce e insulti omofobiTre giovani cyberbulli sono stati mandati a processo dal Tribunale dei minori di Milano per aver...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Lanciati da Milano Serravalle – Milano Tangenziali gli Asecap Days 2024News dell'ultima ora dall'Italia e dal mondo. Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »