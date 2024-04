Problemi tecnici su WhatsApp, Facebook e Instagram

Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi in questo momento, stiamo lavorando per riportare le cose al 100% per tutti il più rapidamente possibile. Altre app del gruppo Meta, come Facebook e Instagram, secondo il sito downdetector.com che monitora i disservizi delle piattaforme online, hanno avuto dei problemi sempre a partire dalle 20 ora italiana.

La situazione secondo il sito sta tornando alla normalità mentre su X, come sempre accade in questi casi, sono comparsi gli hashtag #whatsappdown e #instagramdow

Malfunzionamenti delle app Meta: Instagram, Whatsapp e Facebook sono downLe app del mondo Meta non funzionano regolarmente. Instagram, Whatsapp e Facebook sono «down», come segnalano moltissimi utenti. Il sito Downdetector, che offre un monitoraggio in tempo reale dei problemi e dei periodi di inattività di diversi servizi, segnala un picco di malfunzionamenti a partire dalle 20 di oggi, mercoledì 3 aprile. Non ci sono al momento notizie certe sull'origine del malfunzionamento, che è però diffuso anche fuori dall'Italia: secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, ad esempio, ci sono almeno 67 mila segnalazioni di malfunzionamento relative a Whatsapp nella sola Gran Bretagna, più di 30 mila in India, oltre 95 mila in Brasile. Le app Meta hanno registrato diversi episodi di malfunzionamento nelle ultime settimane. I problemi su Whatsapp rendono di fatto impossibile collegarsi al servizio di messaggistica e alle telefonate

