Problemi nella distribuzione delle borse di studio in Italia

Soldi che vengono e che vanno, aumentano e diminuiscono in base all’emergenza. Regioni che ne hanno di più e prima, altre che vanno in affanno: il sistema della distribuzione dei fondi per le borse di studio in Italia è complesso, caotico a guardarlo da vicino. Puntualmente gli studenti protestano: nelle scorse settimane sono scesi in piazza inci sono ritardi nella distribuzione, i soldi arrivano dopo mesi. Il ministero prova a drenare, anche il Pnrr ha i suoi fondi, eppure tutto si inceppa.

Anche quando i soldi sono tanti,I numeri degli studenti idonei ma non beneficiari è sempre difficile da calcolare. Dalle stime che ricaviamo con l’aiuto dellsono in 1.717 gli idonei non beneficiari: circa il 50 per cento non sa se riceverà borsa di studio. Aerano in 7.733: è stato assicurato che saranno resi idonei beneficiari, in queste ore sono in corso scorrimenti e consegna prima rata e la situazione dovrebbe sbloccars

