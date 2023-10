Problema per Retegui dopo il rientro: gioca Genoa-Salernitana ma esce all'intervallo

Mateo Retegui costretto a uscire per precauzione durante Genoa-Salernitana, proprio la gara che ha rivisto l'italo-argentino tornare a disposizione di Gilardino dopo alcune partite saltate nel mese di ottobre per un problema al collaterale.

Al 15', infatti, Retegui ha subito un problema al ginocchio in seguito ad una conclusione verso la porta di Ochoa, finita sul palo. L'ex Boca si è accasciato al suolo, con i sanitari ad intervenire immediatamente: problema al ginocchio per l'attaccante della formazione ligure, fasciato dai medici del Genoa.

Retegui ha inizialmente continuato la partita dopo aver rassicurato Gilardino, ma alla fine è stato costretto ad abbandonare la partita.Il bomber del Genoa ha regolarmente giocato il primo tempo, ma non al meglio: Gilardino ha così optato per la sostituzione, lanciano nella mischia Ekuba, che già alla vigilia sembrava poter partire titolare viste le condizioni non perfette del compagno di reparto. headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

GoalItalia »

Formazioni Genoa-Salernitana, chi gioca titolare: le ultime su Retegui, Ochoa e CostilVia al decimo turno di Serie A, apre la giornata la partita tra Genoa e Salernitana: Gilardino recupera Retegui. Leggi di più ⮕

Stasera Genoa-Salernitana, i convocati di Gilardino: tornano Strootman e ReteguiIl Genoa ha reso noto l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro la Salernitana, anticipo della decima giornata di Serie A. Mister Gilardino ritrova sia Retegui che Strootman, presenti Leggi di più ⮕

Genoa, i convocati di Gilardino per la Salernitana: la scelta su ReteguiIl Genoa si prepara alla sfida che domani vedrà i ragazzi di Alberto Gilardino affrontare la Salernitana dell&39;ex compagno di squadra Pippo Inzaghi. In vista del match, questo l&39;elenco dei Leggi di più ⮕

Genoa-Salernitana LIVE: torna Retegui dal 1'Sky Sport Leggi di più ⮕

Genoa-Salernitana, le formazioni ufficiali: Gilardino ritrova Retegui, Inzaghi si affida a DiaSi apre questa sera la decima giornata di campionato. Genoa e Salernitana si daranno battaglia sul green del 'Ferraris' per uno scontro importante per la zona salvezza. I rossoblu iniziano con oggi un Leggi di più ⮕

- Genoa, Gilardino: 'Retegui sta bene e sarà della partita come Strootman'12.40 - Dopo due sconfitte consecutive il Genoa scenderà in campo domani sera al 'Ferraris' contro la Salernitana per il match che aprirà la decima giornata di campionato. Fra pochi istanti il tecni Leggi di più ⮕