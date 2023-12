Problema di gol per il Barcellona

Un problema di gol? Sì, ma non soltanto. Dietro il pareggio subito in rimonta sul campo del Valencia, che rischia di far precipitare il Barcellona a -7 dai rivali di sempre del Real Madrid e addirittura a -9 dalla capolista Girona - che la scorsa settimana si è “permessa” di andare ad espugnare Montjuic - si nasconde anche altro.

Certo, fa effetto vedere una squadra da sempre abituata a predicare un calcio offensivo e altamente qualitativo trovarsi dietro alla matricola catalana anche a livello di reti realizzate - 31 contro 38 - ma il dato diventa ancora più allarmante se confrontato con quello di avversari tradizionali come Real Madrid (34, senza più Benzema in rosa) e Atletico Madrid (32), che hanno peraltro e persino dell’Athletic Bilbao dell’ex Valverde, a quota 3





Lamine Yamal: 'Il Barcellona è casa mia'Sul viale della Masia che porta al convitto, Lamine Yamal, sole in faccia e il premio The Youngest sotto il braccio, sospira: « No, non la sento la pressione. Forse proprio perché ho sedici anni. Non riesco a non considerarlo un gioco, anche quando si svolge in un grande stadio ». Yamal ha già esordito e segnato nella Liga e nella Nazionale spagnola, oltre ad avere una manciata di presenze in Champions League. Tutto prima di compiere diciassette anni e, ovviamente, distruggendo molti record di precocità. Ha il viso da ragazzino e uno sguardo che non dice bugie sulla sua età, ma ha la sicurezza di chi è perfettamente conscio di quello che sta facendo e di quello che sta succedendo intorno a lui.

