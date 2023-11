Primo video accademica israelo-russa rapita in Iraq. Una accademica israelo-russa rapita in Iraq è apparsa per la prima volta in video. Parlando in ebraico, la donna, Elizabet Tsurkov, ha criticato l’offensiva israeliana a Gaza e dichiarato di essere una spia occidentale. Lo riferisce Times of Israel, sottolineando che Tsurkov sembra parlare sotto costrizione. Docente dell’università di Princeton, Tsurkov è scomparsa in marzo mentre faceva delle ricerche a Baghdad.

Sarebbe stata rapita dal gruppo filo iraniano Hezbollah Kataib. Il video, il primo dalla scomparsa della donna, è stato diffuso dalla tv satellitare irachena Al Rabiaa

