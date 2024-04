Primo maggio 2024: celebrazione a Monfalcone

Primo maggio 2024, si cambia (per davvero). "Costruiamo insieme un' Europa di pace, lavoro e giustizia sociale": è lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil per celebrare il primo maggio . Quest'anno sarà il Friuli Venezia Giulia a ospitare la manifestazione, dedicata all' Europa , che si svolgerà a partire dalle 10 in piazza della Repubblica a Monfalcone , in provincia di Gorizia .

Dopo gli interventi dei delegati delle tre organizzazioni, i Segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri concluderanno i comizi dalle 12 alle 13. Ma tutte le attenzioni sono concentrate sulla grande novità di quest'anno, annunciata da tempo. Nel pomeriggio avrà luogo il tradizionaleche, per la prima volta, non potrà svolgersi in Piazza San Giovanni, a causa dei lavori programmati per il Giubileo, e che, perciò, si trasferirà al Circo Massimo, dove la famosa kermesse canora vedrà protagonisti cantanti italiani e internazional

Primo Maggio Celebrazione Europa Monfalcone Gorizia Comizi Kermesse Canora Circo Massimo

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Today_it / 🏆 12. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Euro 2024: ultimi tre pass per Euro 2024, l'Ucraina sogna Ucraini contro l'Islanda. Galles e Georgia per Polonia e Grecia (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Mercato auto Europa 2024: crescono le immatricolazioni anche nel mese di febbraio 2024Secondo i dati diffusi da ACEA, il mercato auto Europa e quello del Regno Unito sono cresciuti nel mese di febbraio 2024, del 10,2%.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Manifestazione per la pace a Roma, ecco le voci dei manifestanti: L'Italia ripudia la guerra(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2024 Si è tenuta a Roma la manifestazione organizzata dalla Cgil...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Beetlejuice 2, il primo trailer anticipa l'uscita a settembre 2024In Beetlejuice 2 Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O'Hara riprenderanno i loro vecchi ruoli. Tra le new entry Jenna Ortega, Monica Bellucci e Willem Dafoe

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »

Moda, collant primavera 2024: idee e trend per gambe in primo pianoI modelli più 'cool' del momento si vestono di pizzi floreali, punti luce e fantasie geometriche. Ecco le ultime tendenze per un tocco di stile

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

'Primo Appuntamento 2024', riapre il ristorante per single in cerca dell'anima gemellaSu Real Time ripartono le cene al buio. Stasera alle 21.20 prende il via Primo Appuntamento 2024. Alla conduzione delle cinque puntate che compongono l'ottava stagione c'è il confermatissimo Flavio Montrucchio. Primo Appuntamento 2024, le puntate della nuova stagione I protagonisti sono single in cerca dell'anima gemella.

Fonte: IOdonna - 🏆 9. / 75 Leggi di più »