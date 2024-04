Primo atlante cellulare che mostra i cambiamenti muscolari durante l'invecchiamento

È pronto il primo atlante cellulare che mostra come cambiano i muscoli umani durante l’invecchiamento e getta nuova luce sui numerosi e complessi processi legati all’età: il risultato si deve allo studio guidato dall’Istituto britannico Wellcome Sanger e dall’Università cinese Sun Yat-sen, pubblicato sulla rivista Nature Aging. Il lavoro fa parte dell'iniziativa internazionale Human Cell Atlas per mappare ogni cellula del corpo umano, che raccoglie più di 3.

I ricercatori, coordinati da Kourosh Saeb-Parsy e Sarah A. Teichmann del Wellcome Sanger e da Hongbo Zhang dell’Università Sun Yat-sen, hanno analizzato campioni di tessuto muscolare prelevati da 17 individui di età compresa tra 20 e 75 anni.

Tuttavia, per la prima volta, gli autori dello studio hanno anche osservato diversi meccanismi di compensazione. Ad esempio, le fibre muscolari a contrazione lenta, destinate ad attività che richiedono resistenza, cercano di contrastare la progressiva perdita di quelle a contrazione rapida attivando geni caratteristici delle seconde.

Atlante Cellulare Muscoli Umani Invecchiamento Human Cell Atlas Salute In Età Avanzata

