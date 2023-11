Primo accordo mondiale sull’intelligenza artificiale: anche la Cina dice sì

Invece, è quella infernale che computava il codice “Enigma” dei nazisti, decifrato da Alan Turing e dagli scienziati inglesi nel 1940 in queste stanze di Bletchley Park. Un colpo durissimo per il Terzo Reich. Ora, 83 anni dopo, c’è un’altra minaccia da affrontare: l’intelligenza artificiale, detta AI. Come ha…

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIASETTGCOM24: AI, al via vertice internazionale a Bletchley ParkPrende il via a Bletchley Park, nei pressi di Londra, l'AI Safety Summit, il vertice internazionale sull'intelligenza artificiale al quale è prevista anche la partecipazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Intelligenza artificiale, Musk: 'Grande minaccia, servira' un arbitro terzo'Il proprietario di SpaceX, X e Tesla al summit globale sul tema, a Bletchley (Gb) (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Milan, Jonathan David primo obiettivo per l'estate: ai rossoneri piace anche ZirkzeeLa prossima estate, per il Milan, sarà quella del grande investimento in attacco. Dopo aver praticamente rivoluzionato la rosa nell'ultimo mercato l'obiettivo sarà infatti quello di prendere un gran

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Sagre gastronomiche: i buoni sapori del primo weekend di novembreTanti buoni prodotti da scoprire in tutta Italia, tra castagne, tartufi e salumi di ogni genere

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Borsa: Asia in rosso con i timori su Cina e MediorienteBorse asiatiche in rosso in scia ai timori per la tenuta dell'economia cinese, dopo un deludente pmi manifatturiero ad ottobre, e per l'intensità dell'offensiva israeliana in Palestina, che allarma gli investitori per un possibile allargamento del conflitto.

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Funziona il primo acceleratore di particelle in miniaturaFunziona il primo acceleratore di particelle in miniatura: lungo appena 0,5 millimetri, usa brevissimi impulsi laser per accelerare gli elettroni con un guadagno di energia del 43% (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕