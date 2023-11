Prime pagine 30 ottobre: Samardzic tifa Juve, Francia sotto choc

Prime pagine domenica 29 ottobre: ‘Come prima’, ‘Juve prima alla fine’ e ‘Fino alla fine! Alla faccia dell’arbitro’Milan, retroscena Giroud: dietro la furia per il cambio c'è anche il mercatoLa diarchia Inter-Juve non durerà: tutto gioca a favore di Inzaghi, Pioli deve rasserenare il MilanIntermania, Lukaku e la Juve.

Prime pagine domenica 29 ottobre: ‘Come prima’, ‘Juve prima alla fine’ e ‘Fino alla fine! Alla faccia dell’arbitro’Milan, retroscena Giroud: dietro la furia per il cambio c'è anche il mercatoLa diarchia Inter-Juve non durerà: tutto gioca a favore di Inzaghi, Pioli deve rasserenare il MilanIntermania, Lukaku e la Juve. Sfida sul mercato: la reazione del fratello di ThuramLukaku è il passato, nessun interista lo vorrebbe al posto di ThuramAccedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com.

Samardzic vuole la Juventus: il tedesco si propone ai bianconeriCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Tuttosport in prima pagina: 'Samardzic tifa Juve. Il Milan s'è perso, il Napoli ringrazia''Samardzic tifa Juve', recita il titolo scelto oggi da Tuttosport in prima pagina. Il riferimento è al centrocampista dell'Udinese, nelle ultime ore autore di un like ai bianconeri che continuano a c Leggi di più ⮕

Juve su De Paul, ma Samardzic manda segnali sociali. Tuttosport: 'Like non casuale'Tra gli obiettivi di mercato della Juventus c'è anche la mezzala Rodrigo De Paul che, secondo Tuttosport, l'Atletico Madrid è disposto ora a cedere anche in inverno. Ma un altro nome annotato sul ta Leggi di più ⮕

Juve-Verona, le formazioni ufficiali: gioca Rugani, la scelta su VlahovicDi seguito i 22 titolari di Juve-Verona, anticipo del sabato sera della decima giornata di Serie A: JUVE: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. Leggi di più ⮕

Grosso, una maschera di sangue: Francia sotto shock per Marsiglia-LioneOrribile episodio di violenza nel prepartita: bus ospite bersagliato di pietre, il tecnico italiano colpito dai vetri. La squadra chiede di non giocare Leggi di più ⮕

Juve, Premier in pressing su Chiesa: pronta la contromossa di GiuntoliIl nome di Federico Chiesa continua a essere uno dei punti fermi nelle discussioni di Giuntoli, Manna e di tutto l&39;universo Juventus. Stando a quanto riportato da Todofichajes.com, Liverpool, United, Leggi di più ⮕