Prima l'esplosione e poi fiamme nel magazzino del supermercato

Sul posto i pompieri con la squadra 7/A di Ostiense e l'ausilio di due autobotti che hanno spento le fiamme all'esterno di un supermercato, nel reparto scarico merci. La persona bloccata all'interno della struttura, è stata soccorsa e affidata alle cure dei sanitari in buone condizioni. Secondo quanto appreso il boato sarebbe dovuto all'esplosione di una bombola del gas. Sul posto anche la polizia di Stato. Si indaga sulle cause del rogo.

