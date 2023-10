Previsioni meteo: weekend con sole e caldo, ma da domenica sera torna l’autunno

Ancora dieci giorni insieme alle correnti sud-occidentali: un flusso mite ed umido da Sud-Ovest, dall’Oceano Atlantico e dal Marocco verso Francia, Svizzera, Germania e Polonia, continuerà ad investire anche l’Italia centro settentrionale; al Sud saranno più frequenti, invece, estese fasi soleggiate e a tratti molto calde per il periodo. iLMeteo.it conferma una fase bloccata con i venti in quota diretti da Sud-Ovest verso Nord-Est su buona parte del Continente.

Bel tempo nel weekend: 30 gradi in Sicilia Il weekend vivrà una tregua meteorologica, anche se domenica è previsto un rapido nuovo peggioramento al Nord; il flusso sud-occidentale porterà contemporaneamente un’altra ‘scaldata’ al Sud con picchi di 30°C in Sicilia, 27-28 gradi anche tra Calabria e Puglia.

Ponte Halloween e Ognissanti: ecco le prime previsioni meteo, che tempo faràPer la giornata odierna è allerta arancione, poi nel weekend la situazione generale dovrebbe migliorare, anche se qualche pioggia farà capolino. Ma guardando un... Leggi di più ⮕

Eni, nel 2023 Ebit sopra le previsioni, 14 miliardi di euroL'Ebit del'Eni per il 2023 è previsto a 14 miliardi di euro, 2,6 miliardi sopra le previsioni iniziali. Lo ha dichiarato l'ad di Eni, Claudio Descalzi, alla call per la presentazione dei dati del gruppo per il 3/o trimestre del 2023. (ANSA) Leggi di più ⮕

