Prevenire le infezioni fungine ai piedi

Le micosi Quando i piedi sono 'costretti' nelle scarpe per molte ore, la traspirazione non viene favorita e questa condizione può favorire la comparsa di infezioni alle unghie (chiamate anche micosi). Ma non solo: anche camminare senza ciabatte negli spazi comuni delle piscine o negli spogliatoi caldi e umidi delle palestre può favorire lo sviluppo di microrganismi patogeni in grado di diffondersi su pelle, peli e unghie.

Colpevole anche il sudore e l'umidità che produce e 'ristagna' nelle scarpe. Scopri le indicazioni e consigli di Assosalute, l'Associazione nazionale farmaci di automedicazione, per prevenire il contagio, riconoscere eventuali sintomi e trattare le infezioni fungine. Usa sempre le ciabatte Nelle docce occorre sempre indossare ciabatte e, in generale non camminare mai a piedi nudi. I miceti, infatti, possono sopravvivere anche per diversi giorni in ambienti umidi. Fai traspirare la pelle Fai traspirare a sufficienza la pelle, soprattutto nelle zone a rischi

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



OKLaSalute / 🏆 22. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Pelle sana anche in inverno: come fareAssosalute dà qualche consiglio per prevenire la secchezza cutanea, le scottature solari in montagna, l'herpes labiale e l'insorgenza di micosi

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Sindrome della bandelletta: come correggere l'appoggio dei piedi e prevenire i traumiLa Sindrome della bandelletta è un infortunio caratteristico dei runner, soprattutto per neofiti o atleti impegnati con elevati carichi allenanti. I consigli

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Diabetici dall’oculista: la retinopatia si può prevenireInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Endometriosi: perché è importante scoprirla presto (anche per prevenire l'infertilità), sintomi, terapieCirca tre milioni le donne colpite. La malattia si associa a infertilità nel 30-50& dei casi. Campagna di informazione nelle piazze il 16 e 17 marzo promossa dall'Associazione APE

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Come prevenire e curare la couperoseCouperose: un reticolo di capillari sul volto e in particolare sulle guance, è segno inequivocabile di couperose.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

L’Alzheimer si può prevenireInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »