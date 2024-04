Nessun deposito di verbali, per ora, ma dal processo sulle presunte infiltrazioni della camorra negli appalti Rfi è arrivata la dichiarazione di uno degli imputati principali: “Certo che ammetto la mia amicizia con Francesco Schiavone, e come potrei negarla?, vivevamo vicini, i nostri genitori facevano gli agricoltori, si conoscevano ed erano sempre in contatto per cose di lavoro.

La cooperativa in cui nell’81 eravamo entrambi era una coop formata da lavoratori e Francesco all’epoca faceva il camionista. Io sono andato via da Casal di Principe da più di quarant’anni e ho costruito altrove la mia storia e la mia professionalità. Sono stato professore di scuole superiori a Genova, poi mi sono traferito per alcuni anni in America. Quell’amicizia rimane relativamente agli anni della fanciullezza e della gioventù, ma niente di più. Se lui vuole collaborare con la giustizia ben veng

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il leader dei 5 Stelle spiega la formula 'uno vale uno'Il leader dei 5 Stelle spiega la formula 'uno vale uno' durante un intervento all'assemblea regionale Lombardia.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Uno per uno, ecco tutti gli orrori commessi sulle donne israeliane'L'hanno stuprata, in gruppo. Poi mutilata. L'ultimo dei suoi aguzzini le ha sparato alla testa, uccidendola, ma ha continuato a violentarla'

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Recanatese-Ancona, caos biglietti: sospesa la vendita on line per presunte irregolaritàUn scontro salvezza forse inaspettato a inizio campionato, ma per l'Ancona, quello di domani contro la Recanatese, questo sarà: la formazione leopardiana ha 30 punti ed è al terzultimo posto della c

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Morte Purgatori, autopsia, tac, perizie per la verità. Due indagati per omicidio colposo dopo ...Il fascicolo aperto dopo l’esposto presentato dalla famiglia su presunte cure sbagliate

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Rocco Siffredi denunciato per molestie sessuali da una giornalista. Ecco i messaggi della chatLa cronista porta in questura i messaggi con le presunte avances dell'attore

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Alberto Genovese, i video dell'inchiesta in un docufilm sul chemsex? Il gup interviene e vieta la pubblicazionIl gup di Milano, davanti al quale si sta celebrando il secondo processo per presunte violenze...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »