Presenza di agenti di polizia alla festa di Capodanno suscita perplessità

Il sottosegretario alla Giustizia ha rapporti con agenti e con il sindacato di categoria che vanno oltre le partecipazioni alle feste. Sull’incidente alla festa di Capodanno in provincia di Biella, in cui un 31enne è stato ferito da un colpo della pistola del, ci sono ancora alcuni aspetti poco chiari e che stanno facendo discutere.

Tra le altre cose, sta suscitando perplessità la presenza accertata di vari agenti di polizia al cenone organizzato anche su iniziativa del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, importante dirigente di Fratelli d’Italia, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva Matteo Renzi, in un’intervista a, ha chiesto le dimissioni di Delmastro accusandolo di utilizzare la Polizia penitenziaria «come una falange privata». Sempre sullo stesso argomento il PD ha chiesto un’interrogazione in parlament





Uomo di 31 anni spara accidentalmente durante una festa di CapodannoUn uomo di 31 anni durante una festa di Capodanno vicino a Biella, ha detto che il colpo è «partito accidentalmente» da una pistola «regolarmente detenuta» e che non è stato lui a sparare. Del caso si sta occupando la procura di Biella: i carabinieri intervenuti nelle prime ore del primo gennaio hanno sentito alcuni testimoni per capire cosa è successo.

Deputato spara durante festa di Capodanno: indagato per lesioni aggravateUn proiettile partito dalla pistola del deputato Emanuele Pozzolo ha ferito a una gamba il genero di un uomo della scorta di Delmastro durante una festa nel Biellese per Capodanno. Partecipava anche il sottosegretario, che commenta: "Sono allibito”. Pozzolo sostiene di non essere stato lui a sparare e parla di un colpo accidentale: dopo un primo rifiuto, si è sottoposto al test dello stub. Verso revoca porto d’armi. Schlein: “Meloni chiarisca". FdI: "Assurdo trasformare incidente in caso politico"

La pistolettata di CapodannoLa pistolettata di Capodanno ha dell’incredibile. Un deputato della Repubblica è stato coinvolto in un incidente con una pistola durante una festa. La polemica politica si concentra su di lui.

