Presentazione del Team Polti-Kometa al Principe di Savoia di Milano

Al Principe di Savoia di Milano si è svolta la presentazione del Team Polti-Kometa. Un grande ritorno di una delle grandi famiglie del ciclismo, con un passaggio di consegne tra Franco e Francesca Polti. Ospiti tanti campioni del passato e i giovani talenti guidati da Ivan Basso e Alberto Contador(due che non sembrano mai scesi dalla bici per quanto sono ancora in forma da corsa).

Due campioni che, in questo ciclismo dominato da squadroni e budget fuori portata, hanno scelto la strada dell'innovazione, della scoperta dei talenti e della valorizzazione dei giovani (strada che ha portato anche a belle vittorie in passato, vedi Fortunato sullo Zoncolan e Davide Bais al Gran Sasso al Giro d'Italia). Così al Principe di Savoia è andata in scena una emozionante serata tra un passato glorioso e un futuro tutto da scrivere. La Polti-Kometa si prepara a vivere la stagione alle porte con lo stesso entusiasmo che ha guidato in questi anni la coppia Basso-Contador. E con la stessa promessa di sorprender





