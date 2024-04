Presentazione del rapporto Gem Italia 2023-2024 sull'imprenditorialità in Italia

L' Universitas Mercatorum organizza per domani alle ore 10 la presentazione del rapporto Gem Italia 2023-2024,"Un paese che osa? L'imprenditorialità come risorsa per l'Italia", che si terrà presso la Sala Longhi di Unioncamere, in Piazza Sallustio 21 a Roma.

L'indagine costituisce la più estesa rilevazione dell'attività imprenditoriale a livello internazionale e offre un'analisi dettagliata dello scenario imprenditoriale nazionale, esaminando i fattori che possono influenzare la propensione imprenditoriale, al fine di comprendere le cause che contribuiscono alla discrepanza tra l'intenzione e l'effettivo avvio di nuove imprese.

L'iIntroduzione è di Giuseppe Tripoli segretario generale di Unioncamere. Seguono gli interventi di Amedeo Teti, capo dipartimento delle Politihe per le Imprese del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Gianni Cannata, magnifico rettore dell'Università Mercatorum. La presentazione del rapporto Gem è affdata o professori Alessandra Micozzi e Donato Iacobucci.

