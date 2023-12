Alla fine di novembre è stato presentato il progetto del nuovo ospedale di Cremona che sostituirà l’attuale ospedale Maggiore, costruito negli anni Sessanta. L’idea e l’architettura del nuovo edificio sono state pensate dallo studio di Mario Cucinella, un noto architetto e designer italiano, del concorso internazionale organizzato dall’azienda sociosanitaria di Cremona.

Il nuovo ospedale sarà costruito su una superficie di 180mila metri quadrati in un’area tra la città e il parco del Po e del Morbasco, avrà 554 posti letto e costerà 280 milioni di euro. Secondo le previsioni sarà inaugurato nel 2030. Il nuovo ospedale è stato pensato per essere diverso da tutti gli altri. Oltre agli spazi dedicati agli interventi, alle visite e alla degenza dei pazienti, ce ne saranno molti altri dedicati all’interazione sociale e allo svago, cioè alla cura delle persone in senso più ampio rispetto alla normale concezione di tipo sanitari





