Presentato il palinsesto di iniziative per celebrare il centenario di Maria Callas

È stato presentato «Icona Callas», il palinsesto di iniziative organizzato dall'Università di Torino nell'ambito del progetto UniVerso per celebrare il centenario dalla nascita del soprano Maria Callas. Il progetto, che a partire dal 6 dicembre animerà il Palazzo del Rettorato dell’Università e altre location cittadine, prevede mostre, proiezioni, concerti, masterclass e un convegno di studi internazionale.





