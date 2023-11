Presentata la nuova Ferarri 499P Modificata in serie limitata

è una versione con modifiche sostanziali della 499P, che ha trionfato allaLa 499P Modificata nasce come prodotto sviluppato da una vettura da competizione e non da un modello di produzione, questo ha permesso al team di ingegneridi introdurre una serie di modifiche significative che aumentano le emozioni di guida e rendono le prestazioni della vettura più accessibili.Il powertrain ibrido della 499P Modificata combina un motore termico con un motore elettrico sull’asse anteriore.

Un aspetto prioritario è la fruibilità dell’asse elettrico anteriore disponibile già a basse velocità, l’effetto è quello di una vettura ancor più pronta e precisa in uscita di curva regalando emozioni uniche nel suo genere.

Dal 2024 il dipartimento Corse Clienti si arricchirà con il programma “Sport Prototipi Clienti”, nato per chi ha bisogno di assistenza tecnica Ferrari.

