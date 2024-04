"Presentata a Roma la nuova collezione di occhiali frutto della collaborazione tra EssilorLuxottica e Brunello Cucinelli"

"Amabile e gentile", la cultura del bello, la condivisione dell'amore per il lavoro "fatto bene in Italia". Sono state presentate a Roma, con un evento sul Gianicolo, a Villa Aurelia, e alla presenza di un centinaio di ospiti internazionali, le nuove creazioni eyewear frutto della collaborazione di due realtà che fanno da sempre del "made in Italy" il loro fiore all'occhiello.

Questa nuova collezione di occhiali è il simbolo di un'intesa dedicata a promuovere la cultura del bello, quale terreno di incontro tra il gusto e l'altissima artigianalità italiana: quella tra EssilorLuxottica. Arrivano, così, i nuovi frutti dell’accordo di licenza decennale che la casa di moda e il gruppo italo-francese hanno siglato nel novembre 2022 e che era stato preceduto, nel 2021, dal lancio della prima capsule di occhiali Brunello Cucinelli e Oliver Peoples

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Moda: gli occhiali Brunello Cucinelli con EssilorLuxotticaI nuovi modelli frutto della collaborazione tra due eccellenze italiane della moda e dell'eyewear, all'insegna dell'alta artigianalita

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Brunello Cucinelli: «Il lusso deve essere gentile e consapevole, non silenzioso»Presentando la collezione per l’AI 24-25, l’imprenditore torna a sottolineare che «dobbiamo ridare dignità economica e sociale al lavoro manuale»

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Brunello Cucinelli presenta la prima collezione eyewear con EssiluxL’accordo di licenza decennale era stato firmato nel novembre 2022. L’imprenditore: «Frutto di un incontro e un dialogo intessuti sui valori profondi delle nostre aziende, votate alla bellezza»

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Cucinelli, ricavi oltre un miliardo: il fondatore Brunello promuove le figlie Camilla e CarolinaRicavi oltre un miliardo e utile netto salito del 42% a 123,8 milioni. Camilla (42 anni) e Carolina (33), figlie dell’imprenditore del lusso Brunello Cucinelli, assumeranno anche il ruolo di vice presidenti

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Brunello Cucinelli rileva Sartoria Eugubina, l’azienda che fu salvata dalle sue sarteDopo Penne, l’imprenditore prosegue l’espansione della sua rete di “fabbriche belle” per sostenere la crescita del marchio. Nel 2015 la Sartoria fu rilevata dalle sue sarte per evitarne la chiusura. E in nove anni ha raddoppiato le maestranze

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Premio Roma Evo 2024: premiati i migliori olii extravergine di oliva di Roma e LazioHanno partecipato 37 aziende per un totale di 46 etichette saranno 15 le etichette del Lazio che parteciperanno alla selezione finale dell’ercole...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »