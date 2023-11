Preparazione per la prossima partita

Abbiamo fornito alla squadra le informazioni sull'ultima gara, questa è un'altra partita. Ci aspettiamo uno stadio tutto pieno che possa appoggiare i nostri calciatori. Domani ci serve la vittoria, per l'Italia va bene anche il pareggio. Può influenzare questo sulla partita? Certamente, abbiamo esaminato diverse tattiche. L'Italia è una squadra che può fare una partita sia difensiva che offensiva, poi hanno grande intensità e un paio di buoni marcatori.

Entro domani diremo ai nostri ragazzi tutto ciò che c'è da fare, proveremo a fare la miglior partita possibile. Abbiamo giocato contro una squadra, non contro una nazionale. E' stata programmata tre giorni prima della gara contro l'Italia e sono contento che nessuno si sia infortunato, per questo motivo tutti si sono regolarmente allenati. Lo scorso week-end i nostri giocatori che giocano in giro per l'Europa hanno mostrato un buon operato, avete sentito in gruppo la loro positività? Io lavoro da poco nella squadra, ma l'atmosfera che c'è mi piac





