Preparatevi alla 'Gibbosa calante': l'ultima luna piena prima del solstizio d'inverno

è a metà strada tra la fase di Luna piena e la fase di Luna nuova. Durante questa fase, la Luna appare come una mezzaluna, con la parte illuminata che si sta riducendo. La Gibbosa calante è un momento importante nel ciclo lunare, poiché segna l’inizio della fase di luna nuova",

hanno spiegato gli esperti. Questa fase durerà fino al 12 novembre ma è importante sottolineare che lunedì 6 raggiungerà l'ultimo quarto prima di essere sempre meno visibile.: la data da segnare nel calendario è quella di lunedì 13 novembre. In quel momento, il nostro astro si trova esattamente nel bel mezzo di Terra e Sole, motivo per il quale non sarà visibile nel cielo.

nel periodo in cui si mettevano le trappole per i castori prima che le paludi congelassero in modo di far scorta di calde pellicce per l’inverno" . Un'altra interpretazione, invece, mette in luce il fatto che i castori iniziano a prepararsi per il lungo letargo inverane."", concludono gli esperti, alludendo ai primi veri freddi che sperimenta in questo mese il Nord America.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENZIA_ANSA: Le prime piante sulla Luna dimostrano che coltivare è possibileLe piante possono crescere sulla Luna nonostante l'intensa luce solare, le radiazioni e la ridotta gravità: lo dimostrano i risultati della missione cinese Cheng'e-4 (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Antonino Spinalbese scrive una lettera a Luna Marì e poi la cancella: eccolaFoto e video dedicati dall'ex hairstylist alla figlia avuta da Belen Rodriguez

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Il genio di Ratzinger: l'orologio romano di Castel Gandolfo e l'hora vigesimaL’aspetto più geniale e sconvolgente di tutto il congegno antiusurpazione di papa Benedetto XVI, ricostruito su questa pagina negli ultim...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Verona, resta bloccato su isolotto dalla piena dell'Adige: lo spettacolare salvataggio dei vigili del fuocoI Vigili del Fuoco sono intervenuti per aiutare un individuo rimasto intrappolato su un isolotto nel fiume Ad…

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

TGLA7: Una piena eccezionale delle cascate di Iguazu a causa delle forti pioggeLa portata dell'acqua è aumentata di 16 volte rispetto al livello normale

Fonte: TgLa7 | Leggi di più ⮕

REPUBBLICA: Gatti su Djuric, niente squalifica: l’arbitro Feliciani scagiona il difensore della Juve in piena notteIl giudice sportivo aveva chiesto un chiarimento al direttore di gara dopo il presunto colpo proibito che ha fatto il giro dei social. La risposta via mail che…

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕