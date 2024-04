Preoccupazione per la cancellazione di terreni a Messina e Villa San Giovanni

Oltre 3,7 milioni di metri quadrati di terreni, destinati a diversi utilizzi, verrebbero cancellati su entrambe le sponde: sono coinvolte oltre 4mila persone, che potrebbero essere soggette a espropri successivi a indennizzi. Sono preoccupati i sindaci di Messina e di Villa San Giovanni coinvolte.

: potrebbero saltare molte zone ad alta densità abitativa, sia residenziali sia commerciali o turistiche. C’è. La sindaca ha chiesto alla società Stretto di Messina la costruzione di villette bifamiliari per proteggere i residenti colpiti dall’esproprio, che verrà spopolata da espropri e asservimenti. Il sindaco Basile sottolinea che, chi viveva a Torre Faro potrebbe trovare un’alternativa sulla Casolare Pompea o in direzione Mortelle.

, responsabile legale di Anptes, associazione nazionale per la tutela degli espropriati: "Sarà frequente il caso di

Messina Villa San Giovanni Terreni Espropri Sindaci

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



SkyTG24 / 🏆 31. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Ciucci, 'sportelli espropri per ponte a Messina e Villa''Sappiamo benissimo che il piano espropri è in questo momento il tema più importante e delicato a cui dobbiamo dedicare il massimo dell'attenzione'. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

A San Giovanni piantato un albero per Martina Scialdone, vittima di femminicidioComitati ed associazioni, insieme ai famigliari, hanno messo a dimora un albero in ricordo della giovane avvocata uccisa dall'ex fidanzato

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Celle di San Vito offre la panchina del suo Real a Giovanni Floris: accetterà?Il noto conduttore televisivo sta già studiando da allenatore: Rtl 102.5 ha chiamato la sindaca del paese foggiano che ha detto di essere felicissima se decidesse di accettare la squadra della squadra che milita in Terza Categoria. Si attende il prossimo passo...

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Piazza San Giovanni, il cantiere giubilare confonde i pedoni: arriva la segnaletica bilingueAssessora Ornella Segnalini: “Abbiamo notato molte persone che attraversano camminando in mezzo alla strada”

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Concerto Primo Maggio 2024: per la prima volta non sarà a San GiovanniIl tradizionale "Concertone", a causa dei lavori per il Giubileo, si trasferisce al Circo Massimo

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Piazza San Giovanni cambia volto: iniziati i lavori davanti la basilicaPartito il cantiere giubilare. Assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini: "Ridisegna uno spazio urbano, valorizzando al massimo la sua funzione di luogo...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »