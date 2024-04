Premio World Press Photo 2022: i vincitori

Singole, Africa. Kibrom Berhane, 24 anni, saluta sua madre per la prima volta da quando si è arruolato nelle Forze di difesa del Tigrai. Il conflitto nel nord dell’Etiopia è cominciato nel 2020 e si è consluso con un accordo di pace nel 2022. (Vincent Haiges, Germania, Real 21), il più importante premio fotogiornalistico del mondo. I 31 vincitori e le sei menzioni d’onore sono stati scelti tra più di 60mila lavori fotografici e video, realizzati da 3.851 partecipanti di 130 paesi.

Inoltre quest’anno la giuria ha assegnato la menzione speciale a due immagini che documentano la guerra tra Israele e Hamas., dedicata a documentari brevi e altre opere visive. Oltre alla giuria globale, sono state create delle giurie continentali, ognuna delle quali esamina i lavori della propria area geografica: Africa, Asia, Europa, Nordamerica e Centramerica, Sudamerica, Sudest asiatico e Oceani

