Premio Mecenate, sport e valori nel nome di Mennea

Per non dimenticare un esempio di coraggio e abnegazione, fuori e sulla pista. Suggestioni e nostalgia ricordando un mito dell’atletica mondiale. Tanti ospiti importanti e grande emozione, sul filo dei ricordi, per rendere omaggio al campione ma soprattutto all’uomo Pietro Mennea, a dieci anni dalla sua scomparsa.

«Sono felice di ospitare l’evento in questa sala – dice in apertura il presidente del Coni Giovanni Malagò – che fu aperta come un tempio laico ma anche religioso con la camera ardente per Pietro. Credo che sarà impossibile trovare di nuovo qualcuno che possa emulare quella fila di cittadini che si creò per lui, allora».

Italia Notizie

Leggi di più:

ilmessaggeroit »

Dedicato a Pietro Mennea l'edizione 2023 del "Premio Mecenate dello Sport"La nuova edizione del riconoscimento che simboleggia il contributo essenziale per la crescita dello sport e l’esaltazione dei suoi valori sarà consegnato a Manuela... Leggi di più ⮕

Nuovo premio per Jeep Avenger, è Auto Europa 2024 di UigaPer Stellantis un prestigioso tris, con il premio della Giuria Popolare assegnato alla Fiat 600e e quello delle Giuria Opinion Leader alla Peugeot 408 Leggi di più ⮕

Paura per Verstappen in Messico: la Red Bull gli mette due guardie del corpoLa Red Bull teme per l’incolumità del suo pilota in vista del prossimo gran premio Leggi di più ⮕

AstroSamantha per la ricerca: sottoposta a test per comprendere i meccanismi del sonnoInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico. Leggi di più ⮕

Sampdoria, un'intera difesa fuori per infortunio: a Bolzano solo quattro giocatori per PirloLa Sampdoria, già &39;corta&39; numericamente e ultimamente martoriata dagli infortuni, andrà a Bolzano per la partita con il Sudtirol in piena emergenza difensiva. Mister Pirlo infatti Leggi di più ⮕

Angelica Edna Calò Livne: 'Hamas è una dannazione tanto per noi quanto per loro”Romana da generazioni, vive in un kibbutz nel nord di Israele, candidata al premio Sacharov e al Nobel per la Pace: 'Ci hanno trascinato in una guerra che… Leggi di più ⮕