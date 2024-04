Premio Giorgio Scerbanenco per il Cinema 2024 assegnato a Cristina Rava

Nato per iniziativa del Noir in Festival e de Lo Scrittoio, il Premio Giorgio Scerbanenco per il Cinema 2024 è stato assegnato a Cristina Rava per il romanzo Il sale sulla ferita. A deciderlo è stata una giuria presieduta dallo scrittore e regista Donato Carrisi., anche se entrambi sono legati al Noir in Festival e sono nati in accordo con.

Per la carica emotiva del personaggio centrale che è in grado di incontrare un pubblico ampio e trasversale e perché si presta alla serialità lasciando spazi e margini per un ulteriore sviluppo creativo e narrativo.

Premio Giorgio Scerbanenco Cinema Cristina Rava Il Sale Sulla Ferita Noir In Festival

