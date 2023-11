Gli economisti Marco Pagano e Alessandra Voena riceveranno lunedì 27 novembre, alle ore 18, il Premio De Sanctis per le Scienze economiche, in una cerimonia moderata dalla conduttrice televisiva Daria Luppino presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Parteciperanno con un saluto il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Presidente della giuria (neo Governatore della Banca d’Italia), Fabio Panetta e il Presidente della Fondazione De Sanctis, Francesco De Sanctis. Chi sono i premiati Marco Pagano è professore di Finanza presso l'Università di Napoli Federico II. Ha insegnato presso l'Università Bocconi e l'Imperial College ed è stato direttore editoriale della Review of Finance. Ha presieduto il Comitato Scientifico Consultivo dell'European Systemic Risk Board (ESRB) ed è stato presidente dell'Istituto Einaudi per l'Economia e la Finanza (EIEF) e direttore del Centro di Studi in Economia e Finanza (CSEF





