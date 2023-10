Premier League, le formazioni di Crystal Palace-Tottenham: dal 1' Vicario e Kulusevski

per la sfida delle ore 21 a Selhurst Park, valida per il decimo turno di Premier League.

Zaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiZaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky.

Italia Notizie

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

Crystal Palace-TottenhamLeggi su Sky Sport: preview. Leggi di più ⮕

Brahim Diaz si guarda intorno: non solo il ritorno al Milan, due ipotesi in Premier LeagueTiene banco il futuro di Brahim Diaz, controriscattato in estate dal Real Madrid dopo il triennio trascorso al Milan in prestito. Il centrocampista offensivo non sta trovando lo spazio che avrebbe sog Leggi di più ⮕

Fiorentina, due big della Premier League su Nico GonzalezUn avvio di stagione incredibile in termini di gol, assist e grandi prestazioni per Nico Gonzalez sia con la Fiorentina che con la nazionale argentina. Sul forte esterno destro si stanno muovendo due big Leggi di più ⮕

Calcio in tv oggi (27 ottobre), dalla Serie A alla Premier League: orari e programma completoOggi, 27 ottobre, sarà un venerdì ricca di calcio con i principali campionati... Leggi di più ⮕

Premier League, gol nelle competizioni europee: Salah supera HenrySuperato Henry in testa alla classifica dei migliori marcatori 'inglesi' Leggi di più ⮕

Premier League: apre il Tottenham, chiude il derby di ManchesterTecnico Newcastle: 'Tonali sabato può giocare' (ANSA) Leggi di più ⮕