Premiazione Pallone d'Oro 2023 dove vederla: Sky, Mediaset, DAZN o NOW? Canale tv e diretta streaming

Il 30 ottobre 2023 viene assegnato il Pallone d'Oro. Messi, il grande favorito, potrebbe conquistare il suo ottavo titolo ai danni di Haaland, l'altro grande contendente dopo la caterva di goal segnata e i trofei vinti con il Manchester City.

Come di consueto, oltre al premio di miglior giocatore maschile, verranno assegnati anche i riconoscimenti per la miglior giocatrice, il miglior portiere e il miglior Under 21. Milioni di tifosi in tutto il mondo saranno incollati allo schermo per conoscere i vincitori.L'articolo prosegue qui sotto

Italia Notizie

Leggi di più:

GoalItalia »