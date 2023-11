Premiazione della Hall Of fame con ospiti importanti del calcio italiano

È il giorno della premiazione della Hall Of fame (riconoscimento istituito nel 2011 da Fondazione Museo del Calcio e Figc) con tanti gli ospiti importanti del calcio italiano presenti a Coverciano per l'edizione 2023. Gianfranco Zola , Alessandro Altobelli e Cristiana Girelli , ma anche l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini e il giovane arbitro toscano Luca Martelli sono tra i premiati dell'edizione 2023.

Riconoscimenti alla memoria sono stati consegnati ai familiari di altre grandi figure, in ruoli ed epoche differenti, come Sinisa Mihajlovic , Erno Egri Erbstein e Mario Sconcerti . Spalletti, tra la Nazionale e Totti Tra gli ospiti presenti non poteva mancare il Ct della Nazionale Luciano Spalletti che ha parlato della sifda dei suoi ragazzi: ' Fondamentale sapere che tutto questo lo facciamo per l'Italia, ognuno di noi non sarà niente finché penserà di farlo per se stesso, se invece si pensa di farlo per la patria diventerà una forza superior

:

HUFFPOSTITALİA: Miss Italia 2023 è Francesca Bergesio, piemontese figlie di un senatore della LegaLa fascia di più bella del Paese va alla studentessa di Medicina originaria di Cervere, nel Cuneese: “Noi donne siamo forti, dobbiamo raggiungere …

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

SOLE24ORE: La Cina aumenta la sua presa sul rame: nel 2023 quota del 45% della produzione globaleSecondo le previsioni la capacità di fusione dinese di un metallo chiave per la transizione energetica mondiale aumenterà di un altro 45% entro il 2027

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

COSMOPOLİTAN_IT: Oroscopo della settimana // 13 – 19 novembre 2023Da ripetersi ad alta voce questa settimana: «Le sorprese fanno parte del gioco»

Fonte: Cosmopolitan_IT | Leggi di più »

LASTAMPA: E’ la piemontese Francesca Bergesio la Miss Italia 2023Ha 19 anni ed è nata a Bra, in provincia di Cuneo. Eletta nella finale del concorso a Salsomaggiore Terme

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

COSMOPOLİTAN_IT: Perché si parla insistentemente di una nuova réunion di Una mamma per amicaLe Serie Tv di Sky 2023-2024, 10 titoli da non perdere

Fonte: Cosmopolitan_IT | Leggi di più »

COSMOPOLİTAN_IT: Guida allo shopping dei jeans larghi per l'inverno da indossare come Zoë KravitzI migliori jeans da adocchiare per il 2023.

Fonte: Cosmopolitan_IT | Leggi di più »