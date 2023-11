Premi ESG Identity Awards per le società di gestione del risparmio

Si fa presto a parlare di sostenibilità in ambito finanziario, come se fosse un ombrello buono per tutte le stagioni. Poi scopriamo che anche quando si tratta di prodotti targati Esg (ambiente, sociale e governance) la competizione è una severa maestra. Non tutti sono uguali: ci sono quelli che ci credono e s’impegnano e ci sono gli altri. Prendiamo le Sgr, ovvero le società di gestione del risparmio.

Per la prima volta 37 aziende italiane e straniere presenti in Italia che gestiscono a livello globale una ventina di trilioni di euro, pari a 11 volte il Pil del Bel Paese, si sono misurate fra di loro. Gli ESG Identity Awards, come suggerisce il nome, premiano quelle società che non si limitano a vendere prodotti finanziari sostenibili ma si propongono di creare un impatto positivo sui fattori ambientali e sociali della comunità. Le aziende vincitrici sono quelle che hanno ottenuto il punteggio maggiore rispondendo alle169 domande dell’ESG.IAMA (Esg Identity Asset Manager Assessment), una batteria di quesiti messa a punto dalla Società Editoriale di Ricerca ET

:

