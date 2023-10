Preghiera per la pace, il Papa: 'Mondo in pericolo, ripudiare la follia della guerra'

Il Pontefice si è rivolto alla Madonna nella basilica di San Pietro sottolineando che "è un'ora buia". "Tu, Regina della pace, soffri con noi e per noi, vedendo tanti tuoi figli provati dai conflitti, angosciati dalle guerre che dilaniano il mondo.

Il Papa ha incato anche la conversione: "Scuoti l'animo di chi è intrappolato dall'odio, converti chi alimenta e fomenta conflitti. Asciuga le lacrime dei bambini", "assisti chi è solo e anziano, sostieni i feriti e gli ammalati, proteggi chi ha dovuto lasciare la propria terra e gli affetti più cari, consola gli sfiduciati, ridesta la speranza" dice il Pontefice rivolto alla Madonna.

