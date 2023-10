Precipita un piccolo elicottero nello spezzino, morta la pilota 28enne

AGI - È una donna di ventotto anni originaria dell'Emilia Romagna l'unica vittima dell'incidente aereo avvenuto poco dopo le 13 del 27 ottobre al confine fra Toscana e Liguria. La giovane si trovava alla guida dell'elicottero quando, per cause ancora in corso di accertamento,. Stando agli accertamenti, a bordo dell'elicottero, un velivolo privato, si trovava soltanto la donna che è morta carbonizzata.

A recuperare la salma è stato il personale dei vigili del fuoco insieme a quello del Soccorso alpino. "Purtroppo è stato trovato il corpo senza vita della pilota a bordo dell'elicottero precipitato nei pressi di Fontia a Carrara. Ringrazio tutti i soccorsi che da oggi si sono prodigati, il nostro sistema sanitario, vigili del fuoco e forze dell'ordine. La Toscana si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi della giovane pilota 28enne".

