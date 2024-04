Possibile evitare la chemioterapia per alcune pazienti con tumore al seno triplo negativo

Alcune pazienti con tumore al seno triplo negativo potrebbero, in un prossimo futuro, evitare la chemioterapia. Uno studio internazionale pubblicato sul Journal of the American Medical Association (Jama) ha mostrato, infatti, che le pazienti operate per una neoplasia in fase precoce e il cui tumore è ricco di cellule immunitarie accorse per combattere la malattia hanno un basso rischio di recidiva e una migliore sopravvivenza.

È possibile dunque che per loro sia sufficiente un regime terapeutico meno aggressivo. Serviranno comunque altri studi per verificarlo. Il tumore al seno triplo negativo Il tumore al seno triplo negativo rappresenta circa il 15-20% dei tumori mammari: deve il suo nome al fatto che sulle sue cellule non è presente nessuno dei tre bersagli molecolari contro i quali esistono trattamenti mirati e ciò lo rende più difficile da colpire. Inoltre, tende frequentemente a dare recidive, ha una mortalità più alta ed è più comune nelle donne giovan

