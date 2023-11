Possibile accordo tra Israele e Hamas per la liberazione di ostaggi

Il Washington Post e il network israeliano N12 tv sostengono che Israele e Hamas siano vicini a un possibile accordo per la liberazione di diversi ostaggi. Secondo la tv israeliana, Hamas avrebbe segnalato di essere pronta in linea di principio a rilasciare 87 ostaggi. Tra questi figurano 53 tra donne, bambini e giovani israeliani e 34 stranieri.

In cambio, Israele dovrebbe attuare un cessate-il-fuoco di cinque giorni nella Striscia e rilasciare dalle proprie carceri un numero imprecisato di donne e minori. Il Wp non accenna a numeri e parla di un accordo preliminare per la liberazione di decine di donne e bambini ostaggi a Gaza in cambio di cinque giorni di pausa nei combattimenti. Il giornale cita alcune fonti, secondo le quali il rilascio degli ostaggi dovrebbe iniziare nei prossimi giorni. L'indiscrezione ha provocato la precisazione della Casa Bianca: "Non abbiamo ancora raggiunto un accordo, ma continuiamo a lavorare duro per arrivarci", ha detto la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, su





