Pos come bancomat, sarà possibile prelevare contanti in negozi e tabaccai: la nuova misura in manovra

C'è spazio anche per spingere la circolazione dei contanti nella manovra «cauta» e «prudente» che Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti vorrebbero il più possibile blindata. Tanto da imbarcare già diversi microstanziamenti che tradizionalmente sono appannaggio degli emendamenti parlamentari.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOALITALIA: Scalvini esce per una lombalgia in Empoli-Atalanta: recupera per l'Inter?Il difensore della Nazionale è stato sostituito all'intervallo da Gasperini, che spera di riaverlo per la sfida con i nerazzurri.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Mattarella premia Mara Venier per l'impegno per promuovere la lotta contro il cancro(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2023 Alla cerimonia di celebrazione de 'I Giorni della Ricerca'...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Mattarella premia Mara Venier per l'impegno per promuovere la lotta contro il cancro(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2023 Alla cerimonia di celebrazione de

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Mattarella premia Mara Venier per l'impegno per promuovere la lotta contro il cancroAlla cerimonia di celebrazione de 'I Giorni della Ricerca' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha premiato, tra gli altri, anche la conduttrice Mara Venier. Ecco le immagini. / Quirinale (Alexander Jakhnagiev)

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

AGI AGENZIA ITALIA: Mattarella premia Mara Venier per l'impegno per promuovere la lotta contro il cancroAGI/Vista - Alla cerimonia di celebrazione de

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Condò spiega i voti per il Pallone d'Oro: 'Kvara scelto per la sua storia straordinaria'E spiega anche perché ha inserito nella cinquina un 'italiano'

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕