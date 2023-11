Pos come bancomat: sarà possibile prelevare contanti in negozi e tabaccai. Ecco le ultime misure inserite in m

L'obiettivo della norma Si vuole, spiega la relazione tecnica, ridurre gli «ostacoli» che frenano «l'offerta di servizi di prelievo di contante tramite il convenzionamento di esercizi commerciali diffusi sul territorio (tabaccai, edicole, farmacie, supermercati)». Tax credit su compensi di attori e registi Ritorna il tetto al tax credit per i compensi di attori e registi.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYTG24: Meteo, ancora maltempo soprattutto al Centro-Nord: ecco dove arrivano i temporaliLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, ancora maltempo soprattutto al Centro-Nord: ecco dove arrivano i temporali

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Pallone d'Oro 2023, arrivano anche Mbappe e Vinicius Jr: entrambi sono in top tenGrande serata di gala a Parigi con l'assegnazione del Pallone d'Oro 2023. Tra gli ultimi arrivi, anche due stelle mondiali con Mbappe e Vinicius Jr. Entrambi gli attaccanti sono nella top ten della cl

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Apple Scary Fast: arrivano i MacBook Pro e iMac con processore M3Tutto dedicato ai computer il primo evento in «Prime Time» della Mela.

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Juve, arrivano subito 80 milioni di euro da ExorPubblicati i documenti in vista dell'assemblea degli azionisti del 23 novembre che approverà anche l'aumento di capitale da 200 milioni. Nuovi dubbi sui conti,…

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: NBA, applicate le nuove regole sul flopping: arrivano le prime sanzioniTre giocatori già puniti per 'simulazione'

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

ROMATODAY: Slavia Praga, dopo gli arresti arrivano 11 daspo: 2 sono per gli ultras giallorossiI divieti di accedere alle future manifestazioni sportive sono stati presi in conseguenza dei reati commessi dagli ultras di entrambe le squadre

Fonte: romatoday | Leggi di più ⮕