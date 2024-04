Pontedera, Zocchi: 'Oltre ai playoff il nostro obiettivo è quello di migliorare il piazzamento'

:"Ieri è stata una gara difficile, in cui non siamo mai riusciti a mettere in apprensione la difesa del Gubbio, dando a loro una grande fiducia e nessuna preoccupazione.

Adesso dobbiamo solo fare più punti possibili per giocarci la posizione migliora tra il sesto e il decimo. Al di là della posizione finale bisogna fare una grande applauso alla squadra, a Canzi ed al suo staff ed alla società tutta. Penso e spero che la città e i tifosi possano essere orgogliosi di come cerchiamo di onorare maglia e storia del Pontedera".

Pontedera Zocchi Playoff Migliorare Piazzamento

