Pongracic, i numeri del difensore centrale del Lecce

Il difensore centrale Pongracic sta brillando nella prima parte di Serie A 2023/2024. Scelta azzeccata al Fantacalcio o c’è qualche rischio?è stato finora una presenza fissa nel Lecce della stagione di A 2023/2024, ovvero un elemento su cui l’allenatore D’Aversa ha dimostrato di puntare per costanza di rendimento e versatilità.

Classe 1997, di statura molto elevata e con doppia cittadinanza croata e tedesca, Pongracic è un difensore centrale che fa di anticipo ed intercetto le sue doti principali, insieme anche ad una certa abilità nell’impostare la manovra della squadra pugliese, partendo dal basso.

Qualche imprecisione nelle prime due giornate, in cui infatti sono arrivati due Fantavoti pari a cinque, ma poi una buona ripresa nelle quattro partite successive: Pongracic ha infatti ricevuto tre 6,5 consecutivi e un sei nel difficile match con la Juve alla sesta giornata – terminato poi con la vittoria dei bianconeri per 1-0. headtopics.com

Il modulo proposto dall’allenatore sarà un rodato 4-3-3 e la formazione schierata potrebbe essere la seguente: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo/Dorgu; Kaba, Ramadani, Oudin/Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza/Banda.

Previsti alcuni ballottaggi, ma su Pongracic l’allenatore non avrà sicuramente dubbi: se in idonea condizione fisica, giocherà.Pongracic è un acquisto affidabile al Fantacalcio? Lo scorso anno il difensore avrebbe sicuramente giocato molto di più, ma gli infortuni ne hanno impedito l’utilizzo in quasi tutto il campionato. Vuole riscattarsi nella stagione 2023/2024 e si vede: dal punto di vista tecnico, si tratta di un centrale di difesa dotato di ottima fisicità, aggressivo e versatile – essendo abile a giocare sia in una linea a quattro che in una linea a tre. Non disdegna il contrasto con l’avversario, anche con interventi in tackle. headtopics.com

