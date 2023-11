Polizia identifica corpi 1.135 israeliani uccisi da Hamas

La polizia ha annunciato di aver identificato i corpi di 1.

135 israeliani uccisi dall'inizio dell'attacco di Hamas lo scorso 7 ottobre. Secondo la stessa fonte - citata dai media - del totale, 823 sono civili e 312 soldati.

Con le famiglie degli ostaggi israeliani: “Se sono tenuti nei tunnel è la fine”I 229 rapiti da Hamas potrebbero essere nascosti nei sotterranei di Hamas, obiettivo dell’Idf Leggi di più ⮕

Meloni: 'Astensione all'Onu per evitare l'escalation', le opposizioni: 'Grave errore'Tajani: 'Nella risoluzione non c'era la condanna esplicita di Hamas' (ANSA) Leggi di più ⮕

Continuano gli attacchi israeliani nella Striscia di GazaEsplosioni nel territorio palestinese controllato da Hamas (ANSA) Leggi di più ⮕

Russia, media: 'Putin colto da attacco di cuore' | Il corrispondente Ansa: a noi non risultaIl presidente ucraino, a sorpresa a Bruxelles per la riunione ministeriale Nato, dice a Stoltenberg che la priorità per il suo Paese è la difesa aerea... Leggi di più ⮕

Hamas in guerra, le notizie di oggi | Israele, Harris ribadisce: nessun piano per invio soldati UsaLe ultime news di lunedì 30 ottobre sulla guerra tra Israele e Hamas, in diretta | In un’intervista al programma tv 60 Minutes della Cbs, la vicepresidente Usa ha specificato domenica sera che gli Usa non hanno «alcuna intenzione né alcun piano di inviare truppe da combattimento in Israele o a... Leggi di più ⮕

Prostitute con la kefiah, delirio tra i progressisti: ecco chi difende HamasTrentuno associazioni studentesche dell'Università di Harvard si sono schierate in questi giorni contro Israele e a favore della Palestina.... Leggi di più ⮕