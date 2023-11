Polemica sulla scelta del ministro dell'Istruzione riguardo al progetto di educazione affettiva nelle scuole

Scoppia la polemica intorno alla scelta del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, di chiamare Alessandro Amadori - docente a contratto di psicologia all'Università Cattolica di Milano - a coordinare il gruppo di lavoro che ha elaborato il progetto di educazione affettiva e sentimentale nelle scuole,"Educare alle relazioni".

La violenza di genere va derubricata sotto l'espressione della"cattiveria", e da questo punto di vista le donne non sono migliori degli uomini, e"sanno essere cattive più di quanto pensiamo" è l'opinione di Amadori, citato dal Domani, in un suo libro - scritto con Cinzia Corvaglia -, intitolato"La guerra dei sessi. Piccolo saggio sulla cattiveria di genere", di cui il quotidiano pubblica ampi stralci. Il diavolo è donna In un capitolo dal titolo"Il diavolo è anche donna", Amadori riprende il punto di vista enunciato in un blog, secondo il quale le donne sono cattive, a partire dalle figure bibliche fino a Lucrezia Borgia e alle donne di ogg





