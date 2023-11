Polemica social, giocatore contro club: comunicato UFFICIALE

L’attaccante nel mirino del club: dopo la polemica scoppiata nei giorni scorsi, ora la dirigenza valuta di adire le vie legali neie il suo attaccanteIl giocatore olandese, in forza alla formazione tedesca da poco più di un mese, nei giorni scorsi aveva pubblicato una storia social esponendosi a sostegno della Palestina nel conflitto con Israele.

“Non mi allontano da quello che ho detto e da quello che sono. Oggi e fino al mio ultimo respiro, sarò a favore dell’umanità e dalla parte degli oppressi”.che spiega di non riuscire “a capire” e si dice “sorpreso dalle dichiarazioni di Anwar El Ghazi” sui suoi canali social relative al club. Adesso la dirigenza del Magonza “esaminerà i fatti dal punto di vista legale” e successivamente “valuterà la situazione”.

