In due casi le famiglie vengono sfrattate, nel terzo invece l’inquilino abusivo – amico di un politico locale – potrà sanare la sua situazione e continuare a vivere nell’appartamento. E’ polemica a Palermo per la gestione di Agenzia dei beni confiscati alle criminalità organizzata” il politico meloniano. L’immobile nel frattempo è passato al comune di Palermo : in questo modo l’ occupante abusivo potrà regolarizzare la sua posizione, sfruttando una delibera dell’amministrazione di.

Il provvedimento comunale, che era stato osteggiato proprio da Fratelli d’Italia, concede a chi occupa abusivamente un immobile confiscato alla mafia di chiedere all’amministrazione l’assegnazione in nome dell’emergenza abitativa. Insomma: l’amico del politico meloniano potrebbe potrebbe presto vedere sanata la sua posizione e rimanere ad abitare nell’appartamento occupato abusivament

