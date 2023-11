Pogba, il messaggio ai presunti rapitori è da brividi

Continua a tenere banco la vicenda relativa al presunto sequestro che avrebbe visto coinvolto Pogba nel marzo del 2022. L'AFP , agenzia di stampa francese, ha riportato le dichiarazioni del centrocampista della Juventus pronunciante nel corso del confronto dello scorso 15 settembre presso il tribunale di Parigi.

Il fratello di Paul, Mathias, anch'egli incriminato ma assente la notte del rapimento, non è stato convocato al confronto. Pogba, inoltre ha rivelato di aver aiutato “volontariamente” i suoi cari, ma di essersi rifiutato, nel settembre 2021, di donare sette milioni di euro a tre di loro . Questi ultimi hanno negato di aver chiesto tale somma.

Juve, la favola di Cambiaso: dalla serie D all’estasiCresciuto nel vivaio del Genoa: “Adesso ci vuol equilibrio” Leggi di più ⮕

Ex Whirlpool, dopo quattro anni di lotta arriva il nuovo contrattoLunedì 30 ottobre i 312 operai licenziati dalla multinazionale americana saranno assunti dalla TeaTek Leggi di più ⮕

Nuova notte di sbarchi a Lampedusa, arrivati 340 migrantiSono 340 i migranti che sono sbarcati a Lampedusa, a partire dalla mezzanotte scorsa. Sei i barconi, tutti salpati dalla Libia, che sono stati agganciati o soccorsi dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di porto. Leggi di più ⮕

Juve-Verona, le formazioni ufficiali: gioca Rugani, la scelta su VlahovicDi seguito i 22 titolari di Juve-Verona, anticipo del sabato sera della decima giornata di Serie A: JUVE: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. Leggi di più ⮕

Stasera Juve-Verona, i convocati di Allegri: out gli infortunati Danilo, Alex Sandro e De SciglioDopo il successo di San Siro sul Milan, la Juventus torna a casa. I bianconeri, alle ore 20:45, ospiteranno l'Hellas Verona all'Allianz Stadium. Mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei gi Leggi di più ⮕

Convocati Juve: ancora emergenza in difesa, tre baby in lista e c'è ChiesaSono 22 i convocati di Massimiliano Allegri in vista della sfida che vedrà questa sera la sua Juventus affrontare in casa il Verona a partire dalle 20,45 all&39;Allianz Stadium di Torino. Nessuna Leggi di più ⮕