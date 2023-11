Podcast Tennis, Schiaffo al Volo - Aveva ragione Sinner

TENNIS - 'Schiaffo al Volo', Stagione 02 Episodio 42. Jannik Sinner vince anche a Vienna, conquista il 10° titolo della sua carriera e si lancia in un finale di stagione da assoluto protagonista della racchetta mondiale. Un anno e mezzo fa lasciava coach e staff che l'avevano cresciuto, non senza qualche perplessità. Oggi i risultati parlano per lui.

. Jannik Sinner vince anche a Vienna e a 22 anni diventa l'italiano con più titolo ATP (insieme a Panatta) e il tennista azzurro con più partite vinte in una singola stagione. Una seconda parte di 2023 in cui il cambio di dimensione è stato veramente evidente, non a caso Jannik fin qui è il giocatore che nel 2023 ha vinto più partite contro un Top5: ben 7. L'analisi della sua finale con Medvedev, ma anche del percorso come tennista...

Oltre a Sinner tanti altri argomenti: da Basilea con Auger Aliassime vincitore alla corsa alle ATP Finals, passando per le WTA Finlas 2023 di Cancun fino al valore del "Masters B" femmine e concludendo con la squalifica di Brooksby. headtopics.com

Questa settimana nessuna domanda, ma potete continuare a farcele pervenire in forma scritta o via nota audio all'apposita casella mail:

