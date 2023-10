Poco sport e colazioni saltate, ecco come sta peggiorando il lifestyle dei giovani

Anche mantenersi allenati può dare una grande mano alla propria educazione alimentare. Specie quando si è nella fase della crescita. Una lezione a cui, però, i nostri giovani sembrano non avere assistito. Perché le nuove generazioni appaiono essere sempre più pigre e più inclini a cattive abitudini rispetto al passato.Lo racconta un’analisi effettuata dal portale Skuola.net in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione 2023.

A riprova di ciò si può osservare che, fino ai 19 anni, il pranzo è consumato essenzialmente in casa, soprattutto per la fascia dei più piccoli: qui si raggiunge una proporzione di 9 su 10 che pranzano a casa. Dopodiché, questa percentuale si riduce drasticamente: tra i 20 e i 24 anni si ferma al 71%, per poi crollare al 61,6% tra i giovani adulti tra i 25 e i 34 anni.

Manovra, salta il prelievo diretto sui conti correnti | Pensioni, torna quota 103 | Affitti brevi, la cedolare secca resta al 26% | Gli aggiornamenti e le novitàIsraele:"Sotto l'ospedale di Shifa a Gaza c'è la base dei terroristi", Hamas nega | Camion di aiuti umanitari entrati da Rafah | Viminale: rischio violenza ai cortei“Biodiversità in volo”, progetto di Fondazione UNA, in collaborazione con Federparchi, punta ad aumentare la consapevolezza sulle pratiche... headtopics.com

In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni“Biodiversità in volo”, progetto di Fondazione UNA, in collaborazione con Federparchi, punta ad aumentare la consapevolezza sulle pratiche virtuose di gestione degli equilibri faunistici all’interno del territorioLa berlina sportiva della Casa svedese mantiene le promesse: si rinnova incrementando...

Italia Notizie

Leggi di più:

MediasetTgcom24 »

Giornata Mondiale della Pasta, i 5 miti da sfatare: dall'indice glicemico ai nutrienti, facciamo chiarezzaIl 25 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Pasta, e quale miglior giorno per sfatare un... Leggi di più ⮕

Giornata mondiale del grissino, per Vitavigor fatturato a +32% ed export a +28%I mercati esteri valgono il 45% del giro d’affari dell’azienda milanese che punta sulla forte crescita del segmento stimata negli Usa nei prossimi tre anni Leggi di più ⮕

Manovra, da pignoramento a pensioni: le novità nella bozza e le tensioni nella maggioranzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Manovra, da pignoramento a pensioni: le novità nella bozza e le tensioni nella maggioranza Leggi di più ⮕

Israele, incursione nella notte a Gaza: tank nella StrisciaLe idf nell'operazione studiata 'in preparazione alle successive fasi del combattimento' Leggi di più ⮕

Incursione nella notte a Gaza, tank Israele colpiscono nella StrisciaIncursione nella notte a nord di Gaza da parte dell'esercito israeliano. L'operazione... Leggi di più ⮕

Serie A 2023-24, il bilancio degli scontri diretti (fin qui) in campionatoNella 10^ giornata ce ne sono ben tre in programma Leggi di più ⮕