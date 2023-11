Più spazio per i locali di periferia, meno per quelli del centro e della parte storica. Premiati quei locali che hanno investito su cucine spaziose e servizi sanitari per i disabili. È quanto dice la bozza dove ci sono tutte le linee guida che andranno a regolamentare le “Osp”, le occupazioni di suolo pubblico nel Comune di Roma.

Il documento, presentato oggi, mercoledì 15 novembre in Campidoglio, arriva poco dopo l’approvazione, in Senato, dellaper un altro anno delle regole semplificate per il dehors fino a dicembre 2024. Tante le novità del regolamento approvato dalla Giunta capitolina e che, adesso, dovrà essere approvato anche dall’assemblea. A parlare delle novità c’erano il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessora al commercio, Monica Lucarelli, alla mobilità, Eugenio Patanè, e il sovrintendente capitolino Claudio Parise Presicc

:

