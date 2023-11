Più di 3 milioni di persone in Italia chiedono aiuto per mangiare

In Italia sono oltre 3,1 milioni le persone che hanno chiesto aiuto per mangiare, facendo ricorso alle mense per i poveri o ai pacchi alimentari. L'indigenza alimentare riguarda sia i Paesi poveri sia quelli ricchi, come l'Italia, dove il numero dei bambini sotto i 15 anni bisognosi di assistenza per mangiare ha superato quota 630mila, praticamente un quinto del totale degli assistiti.

Fra tutti coloro che chiedono aiuto per il cibo, evidenzia Coldiretti, più di uno su cinque (il 23%) è un migrante che nel nostro Paese non riesce a procurarsi da solo il "pane quotidiano", ma ci sono anche oltre 90mila senza dimora che vivono per strada, in rifugi di emergenza, in tende o anche in macchina e quasi 34mila disabili. Nel 2022 hanno ricevuto assistenza per mangiare anche 48mila ucraini proprio nell'anno in cui il Paese è stato invaso e devastato dall'esercito russo





🏆 3. MediasetTgcom24 » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Ecco i paesi più tatuati del mondo: primo posto per l'ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Ecco i paesi più tatuati del mondo: primo posto per l'Italia

Fonte: SkyTG24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Ecoansia, paura e rabbia per quasi 1 italiano su 2 a causa dei cambiamenti climaticiL’Italia è uno dei Paesi europei più a rischio di subire disastri ambientali

Fonte: Adnkronos - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Più potente, più veloce, più Juve: come Yildiz ha trasformato il suo corpoLa base era già buona perché il turco classe 2005 è un atleta dai grandi mezzi, per quanto giovane: dai parametri specifici ricavati dai test è sempre risultato uno dei più brillanti

Fonte: tuttosport - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Migranti, Meloni: 'Ora non si tende più a scaricare questione su Paesi di primo approdo'“C'è una nuova tendenza sul fronte migratorio: non si scarica più la questione sui Paesi di primo approdo come l'Italia ma si tende ad affrontare la cosa tutti assieme. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni al Senato sul prossimo Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre.

Fonte: ilgiornale - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Migranti, Meloni: Ora non si tende più a scaricare questione su Paesi di primo approdo(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2023 C'è una nuova tendenza sul fronte migratorio: non si...

Fonte: leggoit - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

L'Italia e altri 10 Paesi, 'accelerare sulle rinnovabili'Accelerare l'adozione delle energie rinnovabili, intensificando la cooperazione tra gli Stati. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 3. / 94 Leggi di più »